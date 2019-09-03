В одной из школ США книги про Гарри Поттера исключили из списка литературы

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Серия книг про Гарри Поттера британской писательницы Джоан Роулинг исключена из списка литературы, рекомендованной для чтения в одной из католических школ в городе Нэшвилл (штат Теннесси). Как сообщила телекомпания CBS, это было сделано по требованию местного пастора.

Священник Дэн Рихил, преподающий в школе им. Святого Эдварда, настоял на запрете романов о волшебнике по той причине, что в них "содержатся проклятия", отметил телеканал. "В этих книгах утверждается, что магия может быть как добром, так и злом, но это целенаправленная попытка ввести в заблуждение. С помощью заклинаний, упоминаемых в них, действительно можно вызвать злых духов", - приводит CBS слова пастора.

По утверждению Рихила, его выводы сделаны "на основании консультаций с экзорцистами в Риме и Соединенных Штатах". При этом он уточнил, что с просьбой проверить тексты книг Роулинг на соответствие правилам школы к нему обратились родители одного из учеников.

Представители католической епархии в Нэшвилле отказались комментировать исключение романов о маге из списка школьной литературы, отметив, что "каждый пастор обладает полномочиями для принятия подобных решений".

Семитомная серия книг Роулинг о Поттере выпущена в период с 1997 по 2007 год. Они изданы общим тиражом 450 млн экземпляров и переведены на 79 языков. По произведениям сняты восемь блокбастеров.