СПЧ просит прокуратуру Москвы провести проверку в связи с задержанием журналиста Азара

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просит прокуратуру Москвы провести проверку в связи с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара. Об этом говорится в заявлении СПЧ, опубликованном во вторник на его официальном сайте.

Как следует из документа, правозащитникам стало известно о задержании Азара из публикаций в СМИ. "Большую обеспокоенность Совета вызвала информация о том, что в результате задержания Азара его двухлетняя дочь, находящаяся в квартире, на несколько часов осталась без присмотра. По мнению правозащитников, в данных действиях сотрудников полиции есть признаки преступления, предусмотренные статьей 125 Уголовного кодекса РФ ("Оставление в опасности" - прим. ТАСС)", - отмечается в заявлении.

В связи с этим Совет просит "столичную прокуратуру провести проверку по данному факту и проинформировать о принятых мерах".

Азар был задержан вечером 2 сентября, доставлен в ОВД "Красносельский" и отпущен после составления административного протокола по части 8 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), по которой грозит штраф до 300 тыс. рублей или административный арест сроком до 30 суток. Кроме Азара, полицейские задержали еще двух участников акции - активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина и бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы, не получившего регистрацию, Любовь Соболь. Всех их отпустили из отделов полиции после составления протоколов об административном правонарушении. Позже, по данным адвоката Азара Татьяны Молокановой, Мещанский районный суд обнаружил нарушения в административном протоколе, составленном в отношении журналиста, и вернул его в полицию.