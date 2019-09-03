Сторонники новой церковной структуры пытались захватить церковь УПЦ в Ровенской области

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) предприняли попытку захватить церковь в селе Малинск Ровенской области Украины. Об этом во вторник сообщил информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

По информации УПЦ, около 30 сторонников новой церковной структуры начали попытку захвата рано утром, они принесли молотки, болгарки, пассатижи. "По словам очевидцев, замки на дверях упали за считанные минуты, последователи ПЦУ вместе со своим "священником" сразу зашли внутрь церкви. Среди тех, кто портил навесные и внутренние замки, были учителя сельской школы и много неместных мужчин", - сообщили в УПЦ.

Прихожанам удалось отстоять свою церковь, выдворить непрошеных гостей из храма, который теперь решили охранять круглосуточно, добавили в УПЦ.

На данный момент на территории Украины действует лишь одна каноническая православная церковь - Украинская православная церковь. Однако предыдущее руководство страны с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с Московским патриархатом. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Как каноническая УПЦ, так и Русская православная церковь считают новую структуру раскольнической. Ни одна поместная православная церковь не признала новую церковную структуру на Украине.