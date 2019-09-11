Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника

Иоанн Предтеча — самый почитаемый Православной церковью святой после Божьей Матери. Сам Иисус Христос говорит о нем в 11-й главе Евангелия от Матфея: "Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя".

"Предтеча" дословно означает "тот, кто течет перед", "первопроходец". Иоанн считается великим пророком, который говорил людям о скором пришествии в мир Мессии — Иисуса Христа.

Иоанн происходил не просто из знатной семьи: он сочетал в себе царское и священническое происхождение. Его отец, священник Захария, был из рода Аарона, брата пророка Моисея; мать, праведная Елизавета, происходила из рода царя Давида.

Рождение Иоанна связано с чудом: как и родители Девы Марии, Елизавета и Захария состарились бездетными. У евреев считалось, что бесплодие посылается паре за тяжкие грехи, поэтому к таким супругам относились в обществе с большим предубеждением, нередко ущемляли их в правах и осуждали.

Родители Иоанна тяжело переживали свою бездетность, так что, когда Захарии явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына, который станет великим пророком, тот не поверил и в наказание был лишен Богом возможности говорить. Речь вернулась к нему только в день рождения ребенка.

Иоанн появился на свет на полгода раньше Иисуса Христа. Во время знаменитого избиения младенцев, совершенного по приказу царя Ирода, солдаты ворвались в храм к Захарии прямо во время богослужения и потребовали отдать сына. Отец отказался и был убит. Ребенка спасла Елизавета, которая убежала с ним в пустыню.

В Евангелии не говорится о детских годах и юности Иоанна, он предстает в Писании уже взрослым человеком, подвижником и аскетом, живущим в пустыне; Иоанн носил одежду из грубой верблюжьей шкуры, питался саранчой и медом диких пчел, постоянно пребывал в молитве.

В 30 лет Иоанн Предтеча начал проповедовать и крестить людей в реке Иордан. Именно он крестил Иисуса Христа. За это Иоанна называют еще Крестителем.