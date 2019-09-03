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Собака больше месяца охраняла тело умершего в Мурманской области туриста из Петербурга

За это время ретривер сильно похудел, но не отходил от тела хозяина

МУРМАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Тело 66-летнего туриста из Санкт-Петербурга, без вести пропавшего больше месяца назад, обнаружили в тундре в Мурманской области. Рядом с мужчиной находилась его собака, все это время охранявшая тело хозяина, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Турист приехал с собакой из Санкт-Петербурга, направлялся в поход на один день. Спустя более месяца его тело и охранявшую его собаку обнаружил местный житель", - сказали в ведомстве.

Собака породы ретривер за это время сильно исхудала, но от хозяина не отходила.

По данным следователей, мужчина 1953 года рождения прибыл в Мурманскую область 27 июля, оставил свой автомобиль на парковке Ловозерского ГОКа и сообщил, что направляется в сторону Сейдозера - священного для саамов места, популярного среди туристов. Обратно мужчина планировал вернуться через сутки, однако на связь больше не вышел. Его тело обнаружили 2 сентября примерно в 3,5 км от стоянки. "Каких-либо явных признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено", - сообщили в следственных органах.

Причину смерти мужчины установят эксперты. Где сейчас находится собака, в ведомстве уточнить не смогли.

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РоссияСанкт-ПетербургМурманская область
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