В МИД России вручили медаль Пушкина директору Греческого культурного центра в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко во вторник вручил медаль Пушкина руководителю Греческого культурного центра в Москве Теодоре Янници. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, Янници получила награду за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами России и Греции, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур двух стран. "Торжественная церемония прошла при участии посла Греции в России Тасии Афанасиу, сотрудников посольства и генерального консульства Греции, бывших и действующих российских дипломатов, представителей общественности", - информировали в МИД.