Власти помогут в организации похорон убитой в Саратове двухмесячной девочки

По данным следствия, 31 августа мужчина, оставшись дома с двухлетнем сыном и двухмесячной дочерью, взял детскую переноску, где находилась девочка, которая имела врожденную патологию, поднялся на чердак дома и ударил ребенка ножом в шею. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело в связи с убийством малолетнего, мужчина признал вину.

САРАТОВ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти оплатят расходы на организацию похорон убитой в Саратове двухмесячной девочки, отец которой задержан по подозрению в убийстве, сообщила ТАСС во вторник уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

"Принято решение оказать матери помощь в организации похорон девочки... расходы на похороны будут оплачены по линии социальных служб", - сказала Загородняя.

Она уточнила, что дата похорон ребенка пока не называется, тело матери не отдали, так как "ведется следствие, проводятся экспертизы".

Загородняя ранее сообщала, что лишать мать прав на второго ребенка не планируется. Однако, по уточненным данным, в настоящее время его поместили в больницу.

"Ребенок болеет, поэтому принято такое решение, к тому же мама сможет ходить на следственные действия... женщина может навещать ребенка, он не изъят из семьи", - добавила омбудсмен.