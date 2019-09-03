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Прощание с актрисой Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября в "Содружестве актеров Таганки"

Начало церемонии состоится в 13:00

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой РСФСР Зинаидой Славиной, которая умерла во вторник на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, на сцене театра "Содружество актеров Таганки". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Прощание с Зинаидой Анатольевной будет 6 сентября, начало в 13:00 на сцене театра", - рассказали в пресс-службе, добавив, что место похорон будет известно завтра.

Славина родилась в 1940 году в Петергофе. В 1964 году окончила театральное училище им. Щукина (курс А. Орочко), в дипломном студенческом спектакле "Добрый человек из Сезуана" Б. Брехта в постановке Ю. Любимова сыграла главную роль. С 1964 года являлась актрисой Московского театра драмы и комедии на Таганке. С 1993 года служила в театре "Содружество актеров Таганки". За годы работы в театре ею было сыграно более 1600 спектаклей.

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