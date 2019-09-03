Судьбу памятника Коневу в Праге могут решить на референдуме

ПРАГА, 3 сентября. /ТАСС/. Жители района Прага-6, на территории которого установлен закрытый в прошлую пятницу брезентом памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, смогут определить дальнейшую судьбу монумента на референдуме. Об этом сообщил во вторник староста района Ондржей Коларж в дискуссионной политической программе, организованной чешской газетой Mladá fronta DNES .

"Совет Праги-6 (высший исполнительный орган муниципальной власти района - прим. ТАСС) на своем заседании 12 сентября рассмотрит вопрос о памятнике Коневу, который установлен на площади Интербригады, - отметил он. - Поступило предложение, чтобы судьбу монумента определили жители района на референдуме. Это предложение будет обсуждаться на предстоящем заседании".

Сам глава района настаивает на вывозе памятника с территории Праги-6. Он сообщил, что муниципальным властям поступило "несколько предложений от желающих получить его". Речь идет, по его словам, о коммерческих военно-исторических музеях. Он также предложил посольству РФ в Чехии, здание которого расположено в том же районе, забрать монумент и установить на своей территории, закрытой для общественности.

Коларж также сообщил, что не возражал, если бы скульптура стоящего в полный рост маршала была заменена памятником красноармейцам, павшим в боях с фашистами при освобождении Чехословакии. Полководец Конев, по его мнению, - противоречивая историческая фигура, его деятельность связана с событиями 1956 года в Венгрии и 1968 года в ЧССР, а также с возведением в 1961 году Берлинской стены.

Оппонентом Коларжа выступил активный сторонник сохранения исторической памяти о трагедии Второй мировой войны и противник пересмотра истории освобождения Чехословакии пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек. Он подчеркнул выдающуюся роль маршала Конева в разгроме гитлеровской Германии, в частности, в освобождении нацистского лагеря смерти Освенцим. По его мнению, решение властей Праги-6 закрыть монумент брезентом и затем переместить его с общественной территории является "оскорблением памяти жертв Холокоста".

Конференция историков по Коневу

Овчачек и Коларж высказались за организацию международной конференции историков, предметом обсуждения на которой стала бы роль маршала Конева в истории. На нее в обязательном порядке, как подчеркнул Овчачек, должны быть приглашены эксперты из Израиля. Пресс-секретарь президента допустил возможность проведения форума в Пражском граде и то, что глава государства примет над ним патронат.

Брезентовое покрытие на памятник Коневу было натянуто 30 августа в соответствии с указанием старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа. В течение первых суток после этого его трижды срывали гражданские активисты. По требованию властей Праги-6 у монумента выставлен патруль муниципальной полиции.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения чешской столицы от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал Конев.