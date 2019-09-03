Кота музея "Гараж" нашли в Лобне

"Недавно нам написали, что нашли очень похожего кота на передержке у девушки в Лобне. Мы созвонились с ней, съездили на место и забрали кота - он даже не сорвал свой ошейник. Очень помогли подписчики и неравнодушные люди. Сейчас собираемся показать его врачам - он пройдет осмотр, помоется, откормится и выйдет на работу", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что все это время расклеивали объявления, обзванивали приюты и питомники, а также службы отлова, которые работают с парком, распространили информацию о пропаже в соцсетях и подключили СМИ. "О происшествии узнало много людей, в итоге в музей по три-четыре раза в неделю сообщали о разных рыжих котах", - сказали в пресс-службе.

Кот живет в музее несколько лет - сотрудники подобрали его рядом с офисом в Парке Горького. Сейчас его Instagram насчитывает более 7 тыс. подписчиков, а в музее у него есть личная сувенирная линейка. В 2018 году широкий резонанс отлучила история с пропажей кота Бегемота из московского музея-театра "Булгаковский дом". Сотрудники учреждения написали заявление в полицию о том, что кот Бегемот, который являлся штатным сотрудником музея-театра к тому времени уже 14 лет, был похищен неизвестной женщиной. В тот же день полиция нашла кота у театра Моссовета и вернула музею-театру его талисман.