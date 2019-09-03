Международный форум по сохранению популяции тигра пройдет во Владивостоке в 2022 году

ТАСС, 3 сентября. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести в 2022 году во Владивостоке международный форум по сохранению и восстановлению популяции тигра. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"В целях развития сотрудничества с иностранными партнерами по сохранению и восстановлению популяции тигра постановляю провести в 2022 году во Владивостоке международный форум по сохранению популяции тигра", - говорится в документе.

Оргкомитет по подготовке форума возглавит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.