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Международный форум по сохранению популяции тигра пройдет во Владивостоке в 2022 году

Оргкомитет по подготовке мероприятия возглавит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко

ТАСС, 3 сентября. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести в 2022 году во Владивостоке международный форум по сохранению и восстановлению популяции тигра. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"В целях развития сотрудничества с иностранными партнерами по сохранению и восстановлению популяции тигра постановляю провести в 2022 году во Владивостоке международный форум по сохранению популяции тигра", - говорится в документе.

Оргкомитет по подготовке форума возглавит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧуйченко, Константин АнатольевичПриморский край
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