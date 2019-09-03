Путин поручил кабмину до 1 октября установить нормативы минимальных окладов медиков

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября определить нормативы минимального должностного оклада медиков. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которое состоялось 20 августа.

Также кабмину предстоит до 1 октября представить предложения по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, предусмотрев при этом единую структуру заработной платы медицинских работников на всей территории страны, единые правила установления в системе здравоохранения надбавок медицинским работникам, в том числе надбавок стимулирующего характера, и максимально допустимый для медицинских работников, в том числе первичного звена здравоохранения, уровень совместительства.

Главам регионов по итогам совещания Путин порекомендовал установить меры социальной поддержки медицинских работников организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, предусмотрев при этом обеспечение их служебными жилыми помещениями с возможностью их передачи в собственность после 10 лет работы медработников (не менее чем на одной ставке) в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Также губернаторам рекомендовано предусмотреть приоритетное предоставление медицинским работникам в соответствии с критериями нуждаемости служебных жилых помещений, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также ипотечных кредитов на льготных условиях. Кроме того, президент предписал предусмотреть в регионах предоставление в первоочередном порядке мест детям медиков в дошкольных и общеобразовательных организациях.

