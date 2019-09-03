Генсассамблея Архиепископии в Париже рассмотрит только вариант присоединения к РПЦ

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Участники заседания Генеральной ассамблеи Архиепископии православных приходов русской традиции в Западной Европе на собрании 7 сентября вместо объявленных ранее трех вариантов, рассмотрят только вариант о присоединении к Московскому Патриархату. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в архиепископии.

"Решение Священного синода Константинопольского патриархата (об освобождении от обязанностей Иоанна Хариупольского) изменило список решений, представленных на рассмотрение ассамблеи, - отметили в архиепископии. - Таким образом изучение новой церковной структуры для архиепископии в составе Константинопольской патриархии не представляется более возможным".

В архиепископии добавили, что отец Георгий Ашков свою очередь попросил снять его проект, включающий отказ от переговоров с внешними патриархатами и создание автономной церковной митрополии из нескольких епархий, поскольку его рассмотрение остается невозможным в новой ситуации. При этом Ашков выразил пожелание, что его проект будет рассмотрен позже. "Таким образом генассамблее остается 7 сентября высказать свое мнение непосредственно по проекту присоединения к Московскому Патриархату", - подчеркнул собеседник агентства.

В архиепископии также указали, что архиепископ Хариупольский Иоанн (Реннето), возглавляющий Архиепископию русских православных церквей в Западной Европе "не просил Константинопольский патриархат о выдаче отпускной грамоты". По этому поводу Патриархату направлен запрос об объяснении.

Варианты присоединения к РПЦ

Ранее архиепископия отмечала, что ассамблея в сентябре могла рассмотреть три варианта: заключение соглашения о возможном воссоединении с Русской православной церковью, пересмотр существующей структуры архиепископии в сотрудничестве с Константинополем и предложение протоиерея Георгия Ашкова.

В конце августа Синод Константинопольского патриархата принял решение о передаче русских приходов своего экзархата во Франции в попечение митрополита Галльского Эммануила. Решением этого же синода архиепископу Хариупольскому Иоанну была дана отпускная грамота и освобождение от пастырского попечения над приходами бывшего Западноевропейского экзархата русских приходов. Как сообщила патриархия, Синод назначил настоятелем кафедрального собора Александра Невского в Париже протоиерея, профессора университета Алексия Струве.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Решением Синода Константинопольского патриархата от 27 ноября 2018 года экзархат был упразднен, и его приходам и иным структурам было предписано войти в состав европейских митрополий Константинопольского патриархата. Большинством голосов чрезвычайное Общее собрание архиепископии, прошедшее 23 февраля 2019 года в Париже, высказалось за сохранение архиепископии как единой церковной структуры, оставив вопрос о юрисдикционной принадлежности открытым.