Полиция Берлина опубликовала фото подозреваемого в убийстве грузина в столице ФРГ

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Полиция Берлина опубликовала во вторник фотографию мужчины, который подозревается в убийстве гражданина Грузии в столице ФРГ 23 августа. Правоохранительные органы надеются найти свидетелей произошедшего, говорится в опубликованном на сайте полицейского управления сообщении.

Помимо фотопортрета предполагаемого убийцы полиция опубликовала снимки велосипеда и электросамоката, на которых, предположительно, пытался скрыться подозреваемый. По данным правоохранительных органов, он "целенаправленно произвел несколько выстрелов" в прохожего в районе Моабит.

Прокуратура 23 августа заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, - 49-летнего гражданина России. Убитым оказался 40-летний гражданин Грузии. СМИ приводят его имя - Зелимхан К., а также предполагают, что он имеет чеченские корни. Газета Berliner Kurier, не уточняя источник, указывала, что речь идет о бывшем участнике антитеррористического подразделения грузинского МВД.