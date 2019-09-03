Путин поручил кабмину проработать механизм финансирования капремонта зданий медучреждений

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос о создании механизма финансирования капитального ремонта зданий медицинских организаций и их оснащения оборудованием. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которое состоялось 20 августа. Доклад на эту тему президенту должен быть сделан до 1 октября.

Главам регионов по итогам совещания рекомендовано принять меры по увеличению ежегодно, начиная с 2020/21 учебного года, объемов финансируемого за счет средств регионального бюджета государственного задания на подготовку специалистов со средним медицинским образованием не менее, чем на 30% от имеющегося дефицита таких специалистов.