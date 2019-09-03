К тушению природных пожаров в Калмыкии привлекут авиацию

АСТРАХАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 привлекут к тушению очагов природных пожаров в Калмыкии, которые являются одной из главных причин запаха гари в Астраханской области. Об этом во вторник журналистам сообщил врио начальника ГУ МЧС по Астраханской области Алексей Мурзин.

"Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин уже позвонил заместителю министра МЧС РФ Андрею Гуровичу, курирующему ЮФО, проблему обсудили. Даны поручения главному управлению МЧС РФ по Ростовской области на привлечение авиационной группировки - вертолета МИ-8 с водосливным устройством", - сказал Мурзин.

По его словам, вертолет начнет работу уже в среду, также будет проводиться авиационная разведка. "Фунтовская свалка (мусорный полигон ТБО в Астрахани) относится к одним из источников запаха гари, но не является существенным. Основной - возгорания в Калмыкии", - добавил Мурзин.

На встрече с Бабушкиным Мурзин заметил, что в период с 29 июля по 2 сентября в центр обработки вызовов "112" от жителей региона поступило 439 сообщений о запахе гари, наиболее часто обращения поступают в вечернее время. В свою очередь врио губернатора региона сообщил, что ему лично поступают жалобы на запах гари от людей, "жители региона обеспокоены сложившейся ситуацией".

Как сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по области, по результатам лабораторных исследований в атмосферном воздухе превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

Ситуация в Калмыкии

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Калмыкии, в Лаганском районе республики сейчас есть небольшие очаги, где тлеет камыш. Это сезонные возгорания, которые происходят из-за высоких температур воздуха.

"Со стороны суши Лаганский пожарный гарнизон все потушил, остались очаги со стороны моря, к которым невозможно подобраться - там вода. Критичной ситуации нет, камыш тлеет на расстоянии 22 км от Лагани, угрозы для населенных пунктов нет. Сегодня ветер северный, дым идет в море. Кроме того, сейчас температура воздуха не выше 21 градуса, сегодня прогнозируется дождь, поэтому ситуация может улучшиться", - сказали в пресс-службе.