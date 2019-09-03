Адвокат Жукова сообщил, что его подзащитному предъявили обвинение в призывах к экстремизму

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Егору Жукову. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"СК РФ только что предъявил моему подзащитному обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ)", - сказал защитник.

По его словам, новое обвинение связано с роликами, которые Жуков снимал в 2017 году. "На основании экспертизы ФСБ следствие увидело в них экстремистскую деятельность. Мы с этим не согласны, доводы экспертизы считаем предположительными", - отметил Соловьев.

Следственный комитет РФ во вторник просил изменить Егору Жукову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Те же действия СК просил произвести в отношении другого фигуранта Сергея Фомина. Заседание об изменении меры пресечения Жукову состоится сегодня в Басманном суде Москвы.

Во вторник СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов дела о массовых беспорядках и отменил им меры пресечения: Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления после исследования всех материалов, включая видеозаписи с камер наблюдения. Однако их действия были переквалифицированы на административные правонарушения и соответствующие материалы направлены в полицию. Расследование уголовного дела в отношении других фигурантов продолжается, следствием устанавливается роль каждого из них в произошедших событиях.