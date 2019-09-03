Площадь тропических лесов на Хайнане за последние 20 лет увеличилась на 200 тыс. га

ХАЙКОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Площадь тропических джунглей на южнокитайском острове Хайнань за последние 20 лет увеличилась примерно на 200 тыс. га. Об этом сообщает управление лесного хозяйства этого курортного региона.

По мнению представителя хайнаньской администрации, которого цитируют местные СМИ, "формирование на Хайнане национального парка влажных тропических лесов привлечет внимание еще большего числа туристов". При этом он отметил, что "наступление джунглей" не сказывается на сельском хозяйстве. "Мы помогли местным жителям освоить новые аграрные направления, в частности, выращивание маракуйи и окры".

Предполагается, что к 2020 году национальный парк займет седьмую часть острова.

Между тем, сообщает Центральное телевидение Китая, по мере роста площадей, занимаемых труднопроходимыми чащами, наблюдается и рост популяции редких животных. Как утверждают ученые, на Хайнане в последнее время все чаще можно встретить одного из редчайших приматов в мире - хайнаньского гиббона.

Согласно официальной статистике, площадь тропических лесов на Хайнане в 2018 году превысила 659 тыс. га. С 90-х гг. прошлого столетия власти полностью запретили вырубку деревьев на острове, что позволило создать в провинции обширные зоны, охраняемые государством. В итоге, как утверждают официальные источники, кроны деревьев уже покрывают более 98% заповедных территорий.