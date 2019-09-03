Временный поверенный в делах США почтил память жертв трагедии в Беслане

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах США в РФ Барт Горман и его коллеги из других дипмиссий возложили цветы к расположенному в Москве памятнику жертвам теракта в Беслане. Об этом сообщило во вторник посольство США в Москве.

"Временный поверенный в делах США в РФ Барт Горман вместе с коллегами из других дипломатических миссий возложил цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане. Эта трагедия, в результате которой погибли 334 человека, в том числе 186 детей, потрясла всех нас", - говорится в сообщении, размещенном на странице американской дипмиссии в Facebook.

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более 1 тыс. заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября.

В результате жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.