Прокуратура выявила нарушения при приемке школы в Гусь-Хрустальном, где упал потолок

ВЛАДИМИР, 3 сентября. /ТАСС/. Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура выявила нарушения при приемке школы № 13, где перед началом учебного года обвалился потолок. Об этом ТАСС сообщил во вторник межрайонный прокурор Степан Володин.

"Внесено представление в адрес главы города Гусь-Хрустальный в связи с выявленными нарушения при приемке школы к учебному году. Проанализировав законодательство, мы пришли к выводу, что управление образования и лица, ответственные за приемку школы, должны были привлечь компетентных специалистов в строительной сфере, которые бы смогли ответить на вопрос, представляют ли конструкции здания опасность для жизни и здоровья детей и других граждан", - сказал он.

По данным прокуратуры, в приемке школы также не участвовали представители Роспотребнадзора, этот факт тоже проверяется надзорным ведомством.

Как сообщал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, утром 27 августа в администрацию области поступил сигнал от ГУ МЧС о падении потолочной обрешетки в актовом зале на третьем этаже школы. В результате происшествия никто не пострадал, актовый зал с 2017 года закрыт на ремонт. Школа находится на балансе города. Авария в учебном заведении произошла еще 18 августа. Однако руководители муниципалитета своевременно не проинформировали об этом департамент образования.

О проблемах с протекающей кровлей было известно еще в прошлом году. Проведение работ в здании осложняет тот факт, что школа с 1998 года имеет статус памятника регионального значения. Поэтому там невозможно провести ремонтные работы без специального проекта, выполнять их может только организация с соответствующей лицензией.

31 июля власти признали учебное заведение готовым к началу учебного года. После обрушения прокуратура организовала проверку. Временно дети будут обучаться в соседней школе, учебу для первоклассников организуют на базе двух близлежащих детских садов.