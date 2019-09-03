Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле

ТАСС, 3 сентября. Российские граждане не пострадали в результате теракта, произошедшего 2 сентября в афганской столице и повлекшего за собой гибель не менее 16 человек. Об этом сообщило во вторник посольство России в Афганистане.

"Среди погибших и пострадавших российских граждан нет", - говорится в сообщении российской дипмиссии на странице в Facebook.

По данным МВД Афганистана, во вторник вечером в Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. После этого произошло возгорание стоящей рядом цистерны с горючим. Многие дома оказались повреждены. Как информировало агентство France Presse со ссылкой на афганские власти, в результате случившегося погибли не менее 16 человек, около 100 пострадали.