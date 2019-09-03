Митрополит Иларион заявил, что теология стала востребованной в светском обществе наукой

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Теология как научная дисциплина востребована в светском обществе, поскольку помогает доносить до граждан неискаженные основы религиозных учений. Об этом сказал журналистам во вторник президент Научно-образовательной теологической ассоциации, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион.

"Если говорить о светском образовательном пространстве, теология сегодня заняла подобающее ей место именно по той причине, что это веление времени, она востребована именно как наука о религии", - сказал он.

По словам митрополита, одна из задач теологии - отделять подлинные религиозные традиции от ложных представлений и толкований. "Прежде всего, стоит задача воспитания тех людей, которые смогут компетентно судить о религиозных традициях, в том числе, работая в государственных структурах, в системе образования, осуществляя экспертизу, которая сегодня особенно необходима. Очень часто за религиозную традицию выдается то, что ей не является. Мы слышим, как осуществляются теракты под религиозными лозунгами. <...> Но лидеры традиционных конфессий подчеркивают, что ни одна из них не учит совершать теракты, значит, речь идет о неком извращении религиозной доктрины. <...> Чтобы все могли разобраться, чему учат ислам, православие, другие традиции, нужны не только светские религиоведы, но и те, кто будут объяснять, что каждая из этих традиций из себя представляет", - подчеркнул глава ассоциации.

Еще одной задачей теологического образования является подготовка преподавателей для школ по предметам "Основы религиозной культуры и светской этики". "Если эти дисциплины будут преподавать только лица, которые получили образование в других областях, будь то учителя математики, физики, химии, мы не можем рассчитывать, что преподавание будет компетентным. Мы должны воспитать таких теологов, которые способны будут простым понятным языком рассказать детям, чему учат те или иные религиозные традиции", - заключил митрополит Иларион.

В феврале 2018 года по инициативе ректоров ряда российских университетов (МГУ, СПбГУ, РАНХиГС, НИЯУ МИФИ, ПСТГУ), поддержанной Межрелигиозным советом России и патриархом Московским и всея Руси Кириллом, была создана ассоциация образовательных организаций "Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА). Она является добровольным объединением образовательных организаций, которое призвано способствовать развитию теологии как отрасли научного знания и комплекса образовательных дисциплин, повышению качества преподавания теологии, объединению научно-организационной, научно-методической и экспертной деятельности российских вузов в сфере теологии. На начало 2019-2020 учебного года членами ассоциации является 51 вуз. В 2019 году Высшая аттестационная комиссия утвердила новый паспорт научной специальности "теология", согласно которому она разделена на три области исследований: православие, ислам, иудаизм.