Путин поручил кабмину до 1 октября модернизировать первичное звено здравоохранения

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября разработать и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам прошедшего 20 августа совещания.

Согласно поручению главы государства, кабмин должен будет до 30 ноября вместе с органами власти субъектов РФ провести анализ состояния первичного звена системы здравоохранения. В число исследуемых параметров, в частности, войдет уровень заработной платы оказывающих первичную помощь медиков, эффективность систем оплаты труда, а также степень износа оборудования, зданий и транспортных средств медицинских учреждений.

Региональные органы власти должны до 10 января 2020 года должны организовать разработку местных программ модернизации первичного звена здравоохранения, опираясь на выработанные федеральным правительством принципы и результаты проведенного анализа состояния сферы. Такие программы должны пройти экспертизу и быть утверждены до 1 июля 2020 года, однако руководителям субъектов РФ рекомендуется направить готовые программы на экспертизу в Минздрав России до 10 января.

Помимо этого, правительству необходимо до 1 марта 2020 года издать нормативные правовые акты для обеспечения контроля за реализацией этих программ. Кроме того, сроком до 30 октября, а затем до 1 марта 2020 года следует представить предложения об источниках финансирования мероприятий, включенных в программы модернизации, а также об объемах их финансирования за счет средств федерального бюджета.