Шахты возглавили рейтинг наиболее опасных городов России

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Наименее безопасным среди российских городов, по мнению местных жителей, названы Шахты в Ростовской области, самым безопасным - Ейск в Краснодарском крае. Об этом говорится в исследовании портала недвижимости Domofond.ru.

Domofond.ru составил рейтинг из 200 городов на основе опроса 90 тыс. человек, которые оценили уровень безопасности в своих городах.

"Респондентам было предложено оценить утверждение: "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 - "полностью согласен". Лидером рейтинга стал Ейск (Краснодарский край), набравший 8,6 балла из 10 возможных. Наименее безопасным городом, по мнению жителей, стали Шахты (Ростовская область). Город набрал лишь 4,5 балла из 10", - говорится в тексте исследования.

Также в топ-3 безопасных городов, кроме Ейска, вошли Геленджик (Краснодарский край) и Грозный (Республика Чечня). Небезопасными назвали свои города жители Киселевска (Кемеровской области) и Свободного (Амурской области), отмечается в исследовании.

По подсчетам аналитиков портала Domofond.ru, средняя оценка безопасности по России за год выросла на 0,1 балла и составила 6,8 балла. Среди городов-миллионников в рейтинге лидирует Краснодар (35-е место в общем рейтинге с 7,2 балла), затем идет Казань (42-е место в общем рейтинге с 7,1 баллами) и Москва (49-е место в общем рейтинге с семью баллами).