Мэрия Арзамаса выделит помещение поисковикам, обнаружившим девочку в лесу

ТАСС, 3 сентября. Мэрия города Арзамас Нижегородской области выделит помещение под штаб поисково-спасательной группе "Рысь", члены которой обнаружили у села Степановка заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку. Об этом говорится в сообщении распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

"В качестве поддержки поисково-спасательной группы (ПСГ) "Рысь" администрация Арзамаса подобрала муниципальное помещение для размещения группы. В здании, где располагается Единая дежурно-диспетчерская служба города, будет выделена комната, которую участники ПСГ "Рысь" смогут использовать для складирования поискового оборудования, организации штаба при необходимости", - отмечается в сообщении.

Кроме того, глава города намерен направить ходатайство в правительство Нижегородской области о награждении участников "Рыси".

"Наша задача - поддерживать инициативу участников группы "Рысь", работа которых охватывает как поисковую деятельность, так и вопросы безопасности жизнедеятельности, важность которых сложно переоценить. По моему мнению, тяжелая и серьезная работа по поиску Зарины Авгоновой, которую поисково-спасательный отряд провел в Вознесенском районе, более чем достойна высокой региональной награды", - приводятся в сообщении слова главы Арзамаса Александра Щелокова.

Девочка, приехавшая в Степановку к родственникам, пропала в лесу днем 18 августа. По факту ее исчезновения возбудили уголовное дело. В поисках было задействовано около тысячи человек - сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители. Ребенка обнаружили в лесу на четвертые сутки поисков.