Власти Липецкой области открыли отремонтированный центр культуры в селе Красное

ЛИПЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Трехлетняя реконструкция межпоселенческого центра культуры и досуга в селе Красное Липецкой области завершена, сообщил во вторник журналистам на церемонии открытия временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов.

"Особое внимание при реконструкции было уделено безбарьерной среде. Расширены дверные проемы, лестница оснащена подъемником, главный вход в здание оборудован пандусом", - сказал Артамонов.

В обновленном центре будут проводиться занятия по хореографии, живописи, плетению. Кроме того, там также будут проводить репетиции местные творческие коллективы, также есть оборудование для показа кино.

"В общей сложности на реконструкцию здания было затрачено около 85 млн рублей. Из них 80% средств выделены региональным бюджетом, 20% - казной Краснинского района", - уточнил Артамонов.