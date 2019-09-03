Финляндия заняла первое место в рейтинге стран для путешествий по дикой природе

ХЕЛЬСИНКИ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финляндия стала лучшей страной мира для путешествий по дикой природе в 2019 году. Об этом свидетельствует опубликованный во вторник Глобальный индекс путешествий по дикой природе (Global Wildlife Travel Index).

Финляндия, по словам авторов рейтинга, заняла первое место благодаря "большому разнообразию видов, красивым пейзажам и усилиям по сохранению окружающей среды". В стране находятся 39 национальных парков, а лес покрывает более 73% ее территории.

Лидерство Финляндии совпало также с ростом туризма в страну, отмечается в Глобальном индексе. Количество ночевок иностранных туристов в Финляндии в 2018 году составило рекордные 6,8 млн.

Всего индекс охватил 107 государств мира. В ходе его подготовки отдельно оценивались такие показатели, как число национальных парков, объем лесного массива, количество охраняемых природных зон, видов флоры и фауны, а также меры по защите окружающей среды, включая использование возобновляемой энергии, экотуризм, наличие угрозы исчезновения природных обитателей.

На втором месте в этот раз оказалась Швеция, на третьем - Бразилия. Россия заняла 14 позицию.