Организаторы "Ночи выборов" вручат премии Telegram-каналам в пяти номинациях

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Организаторы онлайн-марафона "Ночь выборов - 2019" 8 сентября впервые проведут церемонию вручения премий Telegram-каналам, на которой назовут владельцев каналов - победителей в пяти номинациях, сообщил на пресс-конференции в ТАСС во вторник глава оргкомитета, политтехнолог Дмитрий Гусев.

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"Мы решили вручить первую российскую Telegram-премию по пяти номинациям, свое согласие стать членами жюри этой премии на сегодняшний день подтвердили Маргарита Симоньян (главный редактор RT - прим. ТАСС), [журналисты и общественные деятели] Антон Красовский, Максим Кононенко, Екатерина Винокурова, Кристина Потупчик. Мы надеемся, что появятся еще несколько знаковых медийных людей, которые занимаются как раз и Telegram, и традиционными СМИ", - сказал журналистам Гусев.

Организаторы определили следующие номинации - "Региональный канал года" (наиболее активный и значимый региональный канал), "Любимчик СМИ года" (наиболее цитируемый в СМИ канал), "Политическая персона года" (личный канал политика, имевший наибольшую медийность в течение года), "Выборный канал года" (канал, наиболее интересно освещавший выборные процессы), "Женский канал года" (лучший женский канал).

По словам Гусева, жюри определит победителей до "Ночи выборов - 2019". Он не исключил, что некоторые премии могут быть вручены заочно из-за анонимности ряда Telegram-каналов. Премия будет представлять собой специально изготовленную статуэтку, внешний вид и материал политтехнолог не раскрыл.

"Ночь выборов" в Петербурге

"Ночь выборов" в этом году впервые пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил один из организаторов проекта, глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Это будет размашистое, мощное мероприятие в огромном креативном пространстве ARTPLAY. Организаторы рассчитывают собрать там более 300 человек", - сказал Малькевич, который будет ведущим на петербургской площадке. Марафон будет проходить там с 19:00 8 сентября до 2:00 9 сентября, уточнил он.

По его словам, планируется проведение телемостов между московской и петербургской площадками "Ночи выборов". "Тоже [как и в Москве] будут питерские баттлы (дебаты экспертов - прим. ТАСС), будет ринг, будут минимум два телемоста между Питером и Москвой. При чем где-то в 23:00 планируется проведение телевизионного баттла между Москвой и Питером", - сообщил член ОП.

Как добавила руководитель исполкома движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова, с инициативой проведения марафона "Ночь выборов" в Санкт-Петербурге выступило местное экспертное сообщество. "Коллеги из Санкт-Петербурга вышли на контакт", - отметила она.

Онлайн-марафон "Ночь выборов - 2019" пройдет в единый день голосования, его цель - открытое обсуждение результатов голосований и наблюдение за ходом выборов в реальном времени. Помимо Санкт-Петербурга и Москвы, "Ночь выборов" также пройдет в Уфе. Это будет четвертый по счету онлайн-марафон. К участию в мероприятии приглашены действующие депутаты всех уровней, представители парламентских и непарламентских партий, политологи и политтехнологи, бизнесмены, блогеры, журналисты, наблюдатели, сотрудники избирательных комиссий.