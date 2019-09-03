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Суд оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Соболь на 300 тыс. рублей

Это пятый штраф Любови Соболь, их общая сумма уже превысила 1 млн. рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Троицкий суд Москвы оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь на 300 тыс. рублей за повторное нарушение правил организации митинга. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Троицкий районный суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении Соболь по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил организации митинга"). Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сказали в суде.

Это далеко не первый штраф Соболь за данное правонарушение. 13 августа ее также оштрафовали за данное правонарушение на 300 тыс. рублей. 6 августа Троицкий суд Москвы также оштрафовал Соболь на 300 тыс. рублей за нарушение законодательства в ходе несогласованной акции 3 августа. За аналогичное нарушение она была оштрафована на такую же сумму Щербинским районным судом, а 27 июля Хамовнический суд оштрафовал ее еще на 40 тыс. рублей.

Соболь выдвигалась кандидатом в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, но не была зарегистрирована. Решение окружной избирательной комиссии в отказе допустить ее до выборов было подтверждено Мосгоризбиркомом. 7 августа ЦИК РФ отказал в удовлетворении жалобы Соболь на решение Мосгоризбиркома. Основанием для этого стало недостаточное количество достоверных и действительных подписей избирателей в ее поддержку. Кроме того, Соболь неверно заполнила документы о принадлежащем ей имуществе за рубежом, что является основанием для отказа в регистрации.

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