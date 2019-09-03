Сертификат на материнский капитал начнут выдавать в Подмосковье в электронном виде

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сертификат на получение материнского капитала можно будет получить в роддомах и перинатальных центрах Подмосковья в электронном виде, услуга станет доступна к 2020 году. Об этом во вторник сообщила журналистам начальник Главного управления ЗАГС Подмосковья Елена Филатова.

"Мы сегодня работаем над материнским капиталом, чтобы мы не только заявление подавали на материнский капитал, но чтобы и сам сертификат материнского капитала прилетал к маме в электронном виде <...> Я думаю, что мы до 2020 года это сделаем", - сказала Филатова.

По ее словам, сентября во всех роддомах Подмосковья заработала комплексная услуга по оформлению документов для ребенка. В перечень предоставляемых документов входит свидетельство о рождении, справка для получения единовременного пособия при рождении ребенка, ИНН, полис медицинского страхования, сертификат на получение материнского капитала, а также прикрепление к детской поликлинике и детскому саду.

С 1 сентября роженицы в Московской области смогут также могут получить подарочный набор для новорожденного "Я родился в Подмосковье". В набор входит около 50 предметов. Среди них одежда на первый год жизни, предметы ухода для матери и ребенка, аптечка для новорожденного. Также родители новорожденного могут выбирать между подарочным набором от правительства региона и денежной выплатой в размере 20 тыс. рублей.