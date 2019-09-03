В Новгородской области на участке дороги М-11 прошла закладка памятного знака солдатам ВОВ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 сентября. /ТАСС/. Церемония закладки памятника героям Великой Отечественной войны (ВОВ) состоялась на территории седьмого участка автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" в Новгородской области. Мемориал должен быть построен к 9 мая 2020 года, сообщил во вторник в ходе торжественной церемонии председатель правления Госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Когда мы готовились к открытию участка дороги [7 участок М-11], где полегла 2-я ударная армия, возникла идея к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую мы будем праздновать в следующем году, поставить памятник. Мы обязались все к 9 мая 2020 года вот этот памятник здесь установить", - сказал Петушенко.

Церемонию закладки памятника героям Великой Отечественной, приурочили к официальному открытию седьмого участка автодороги М-11. Как пояснили журналистам архитектор и скульптор композиции, монумент будет внушительным, высота фигуры солдата - шесть метров.

"Фигура [солдата] будет отлита из бронзы. Мы хотели, чтобы этот памятник соединял две столицы. Для меня это символично вдвойне, потому что у меня дед начинал воевать здесь в 1942 году", - сказал архитектор студии военных художников имени М. Б. Грекова Денис Бобылев.

Как ТАСС сообщал ранее, движение для автомобилей на седьмом участке М-11 открылось сегодня, 3 сентября, в 18:00 мск. Введенный в эксплуатацию отрезок начинается на пересечении трассы М-11 с федеральной магистралью М-10 "Россия" в районе деревни Мясной Бор Новгородской области и заканчивается недалеко от Тосно (Ленинградская область), где расположены пункты взимания платы за проезд. Участок автодороги проходит с 543-го по 646-й км по территориям Новгородской и Ленинградской областей, его протяженность составляет 103 км.