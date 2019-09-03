Студенты разных стран изучат биоразнообразие тайги на Соловках

АРХАНГЕЛЬСК, 3 сентября. /ТАСС/. Студенты Северного Арктического федерального университета (САФУ) из России, Таджикистана, Киргизии и Туркмении изучат биоразнообразие северной тайги на Соловецких островах во время работы международной полевой школы, которая во вторник открылась на архипелаге, рассказала ТАСС руководитель школы, заведующая кафедрой географии и гидрометеорологии САФУ Людмила Драчкова.

"Впервые САФУ проводит международную полевую школу, которая получила название "Биоразнообразие северной тайги: полевая практика". Пройдет она в самой северной части северной тайги, это Соловецкие острова, с 3 по 12 сентября. В школе участвуют студенты профильных специальностей, это биологи, экологи, будущие учителя биологии и географии, в том числе из стран СНГ: Туркмения, Таджикистан, Киргизия", - сказала Драчкова.

Организаторы школы отмечают, что историческое наследие Соловков студенты активно изучают уже несколько лет в ходе летних студенческих школ, а вот природной составляющей уделяется не так много внимания. "Надо показывать ребятам Соловецкий архипелаг не только в плане истории, но и концентрации ценных природных территорий, которые характерны для Архангельской области и которые можно посмотреть только там, этим Соловецкий архипелаг уникален", - отметила доцент кафедры биологии, экологии и биотехнологии САФУ Ирина Амосова.

Особенности соловецкого леса

Школа призвана познакомить студентов с разнообразием природных сообществ на Соловках и отработать научно-исследовательские методики. "Они должны научиться описывать и оценивать природные сообщества, - пояснила собеседница агентства. - С нами поедут почвоведы, мы будем смотреть не только растительный покров, но и почву, их взаимосвязь".

Всего в проекте участвуют 23 студента и пять преподавателей. "На Соловках, несмотря на их расположение, есть самый настоящий лес, - рассказала Амосова. - В разные исторические периоды этот лес использовался, причем по-разному. Сначала монахами, кое-где, например, осушался этот лес, чтобы его продуктивность была выше, во время ГУЛАГа он вырубался, и это использование леса можно увидеть и на сегодняшний день".

На Соловках можно увидеть так называемые сосняки на озах. Озы - это узкие гряды высотой несколько десятков метров и длиной в десятки километров, которые сформировались во время последнего оледенения. "Во время ледникового периода, когда архипелаг формировался, возникли такие гряды, - пояснила Амосова. - Эти формы рельефа и сосняки на них еще и очень красивые, и у студентов будет возможность с ними познакомиться".

Пустоши и тундры

Соловки интересны еще и тем, что на небольшой территории можно увидеть разные природные сообщества, характерные для Архангельской области. Здесь находятся ближайшие к Архангельску тундроподобные сообщества, которые студенты смогут сравнить с тайгой. Кроме того, здесь есть вороничные пустоши - пустоши на песчаных приморских дюнах, а также приморские луга, которые можно увидеть только на островах дельты Северной Двины и Соловецком архипелаге. "Это ценные природные сообщества Архангельской области, - добавила Амосова. - Чем уникально это место? Мы можем показать разные природные сообщества в одном месте".

Такое разнообразие обусловлено особым климатом Соловков, на высоких участках обычно холодно, а в низинах формируется свой микроклимат, например, в районе Ботанического сада, созданного монахами Соловецкого монастыря еще в начале XIX века. "Там всегда теплее, - пояснила биолог, - намного теплее, чем на основном участке Большого Соловецкого острова".

Для студентов предусмотрена большая лекционная программа. Как сказала руководитель школы, если позволит погода, лекции будут читать в полевых условиях, а экскурсионная программа предполагает знакомство и с историческим наследием архипелага. "Но экскурсии подобраны так, чтобы участники сразу включались в тему школы, знакомились с биоразнообразием", - отметила Драчкова.

Участники проекта будут работать в группах, каждая по своему направлению. Итогом станут научные статьи и выпуск сборника.