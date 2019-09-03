Собянин вручил награды москвичам за успехи в трудовой и общественной деятельности

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в преддверии празднования Дня города вручил государственные и городские награды жителям столицы, достигшим успехов в трудовой и общественной деятельности, а также в работе на благо города и его населения.

"Поздравляю вас с заслуженными наградами, с наступающим Днем нашего любимого города. Эти события тесно связаны, потому что благодаря вашему таланту, умению, труду, благодаря труду миллионов москвичей наша столица, несмотря на то что это город с многовековой историей, продолжает развиваться и хорошеть с каждым годом. Благодаря труду строителей возводятся новые здания, дороги, метро, благодаря работе коммунальных служб город благоустраивается, выглядит чисто и ухожено, благодаря лучшим врачам нашей страны, которые работают в Москве, у нас достойное здравоохранение, продолжительность жизни в Москве достигла 78 лет, это исторический максимум", - сказал Собянин.

Градоначальник добавил, что благодаря труду столичных педагогов в Москве обеспечено лучшее образование не только в стране, но и среди самых развитых государств мира. По его словам, экономика города продолжает развиваться, поступления в бюджет увеличиваются с каждым годом, что дает возможность финансировать социальные программы, заботиться о старшем поколении.

В частности, ордена почета на церемонии во вторник удостоены директор частного учреждения средней общеобразовательной школы "Олимп-Плюс" Нина Аверина и председатель исполнительного комитета Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" Валерий Юрьев. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручены председателю местного отделения Московской региональной организации общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" в северном административном округе Москвы Борису Мещерякову и председателю правления Московской региональной организации общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Петру Петрову. Кроме того, ученик 5-го "В" класса столичного учреждения образования "Школа в Капотне" Дмитрий Мешков получил благодарность мэра за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении двухлетней девочки, и активную гражданскую позицию.

Почетной грамотой правительства Москвы за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, укрепление гражданского единства и сохранение исторической памяти, активное участие в проведении социально значимых массовых мероприятий в Москве награжден сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Василий Лановой. Заслуги некоторых москвичей были отмечены грамотами и благодарностями президента России и мэра столицы, почетные знаки и звания получили врачи и медицинские работники, учителя, строители, промышленники, энергетики, социальные работники, а также работники транспорта и связи Москвы.

В июле текущего года в СМИ сообщалось, что школьник Дмитрий Мешков спас в парке 850-летия Москвы маленького ребенка, который во время прогулки провалился в дренажный колодец.

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