Жительница Багам укрыла в своем доме 97 бродячих собак от урагана "Дориан"

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Жительница Багамских островов укрыла у себя дома от урагана "Дориан" 97 бродячих собак. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Post со ссылкой на публикацию женщины в Facebook.

По данным издания, Челла Филлипс с 2015 года заведует приютом для бродячих животных "Безмолвные собаки Нассау", однако удар стихии вынудил ее открыть для собак двери собственного дома. "97 собак сейчас внутри моего дома, из них 79 - у меня в спальне", - указала защитница животных.

В своей публикации Филлипс отметила, что остров Нью-Провиденс, на котором находится столица Багамских островов Нассау, оказался затронут ураганом в меньшей степени, чем, например, Большой Багама. "К сожалению, даже после того, как стихия минует, многим островам потребуется много времени на восстановление, - подчеркнула она. - На каждом из этих островов есть множество бездомных собак, мое сердце болит за тех из них, кому негде спрятаться <...>".

Приближающийся к побережью США ураган "Дориан" ослабел ночью с понедельника на вторник до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Согласно последней информации Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в порывах стихии достигает 54,1 м/с. По данным на 08:00 времени восточного побережья США (15:00 мск), эпицентр урагана находится в 175 км к востоку от Палм-Бич (штат Флорида).