ТАСС, 3 сентября. Ураган "Дориан" ослабел до второй категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

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Ранее во вторник Центр информировал о том, что ураган ослабел до третьей категории.

По его данным, "Дориан" находится в 170 км к востоку от города Форт-Пирс в штате Флорида и движется в северо-западном направлении, скорость ветра достигает 48,6 м/с.