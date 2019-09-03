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Ураган "Дориан"

Ураган "Дориан" ослабел до второй категории

Cкорость ветра достигает 48,6 м/с

ТАСС, 3 сентября. Ураган "Дориан" ослабел до второй категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

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Ранее во вторник Центр информировал о том, что ураган ослабел до третьей категории.

По его данным, "Дориан" находится в 170 км к востоку от города Форт-Пирс в штате Флорида и движется в северо-западном направлении, скорость ветра достигает 48,6 м/с.

Теги
СШАУраган "Дориан"
Ураган "Дориан"
Reuters: категория урагана "Дориан" вновь выросла до третьей
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