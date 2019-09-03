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Летняя гроза ожидается в Москве и области в среду

При этом погода останется теплой и комфортной, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. В среду днем температура воздуха в Московском регионе будет достигать 25 градусов, вечером ожидается гроза. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вчера была и сегодня будет температура такой же, какой она бывает в середине июля. 15-16 июля был точно такой же температурный фон ночью и днем. <…> Завтра погода существенно не изменится, будет 22-24 градуса, даже до 25 градусов в центре Москвы, на юге области", - сообщил он.

По словам Вильфанда, летняя гроза ожидается ближе к вечеру среды, однако погода останется теплой и комфортной.

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