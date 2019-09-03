Экс-начальник погранохраны Латвии задержан за нарушения при строительстве на границе с РФ

РИГА, 3 сентября. /ТАСС/. Бюро внутренней безопасности Государственной полиции Латвии задержало бывшего начальника Государственной пограничной охраны (ГПО) республики Нормундса Гарбарса, сообщило во вторник агентство LETA.

По его информации, Гербарс был задержан по подозрению в нарушении закона в процессе строительства инфраструктуры границ Латвии и России, а также Латвии и Белоруссии. Кроме него также задержаны заместитель начальника управления вооружения, снабжения и технических ресурсов главного управления ГПО, а также двоих представителей неназванной строительной компании.

Как информирует LETA со ссылкой на свои источники, предполагаемые нарушения закона были совершены в рамках заключенных договоров между ГПО и строительной компанией. В частности, согласно сообщению, в совершенных финансовых сделках были обнаружены признаки легализации незаконно полученных средств. Также были выявлены возможные нарушения спецификаций в ходе строительства. Бюро внутренней безопасности начало расследование.

Нормунд Гарбарс возглавлял ГПО с 2009 года. В 2016 г. его полномочия были продлены до 2021 г., однако в январе 2019 г. Гарбарс уволился.

Обустройство границы Латвии и РФ

В марте этого года Латвия завершила работы по возведению 93-километрового забора с колючей проволокой на границе с Россией. Согласно принятому в 2015 году решению, всего планируется укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы. В проект по обустройству включено возведение специальных деревянных мостков, патрульных троп, контрольных полос и забора на отдельных участках границы с РФ, высота которого с учетом колючей проволоки составляет 2,7 метра. Общие расходы на эти цели составляют €21 млн.

Для ограничения потока нелегальных мигрантов Латвия в 2015 году приняла решение обустроить границу с Россией, в том числе возвести на отдельных участках заграждение общей длиной 93 км, оснащенное камерами видеонаблюдения, а также датчиками движения. В целях борьбы с нелегальной миграцией республика также заявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение длиной 135 км, общая стоимость этого проекта оценивается в €27,6 млн.