{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин РФ распределил между регионами 4 тыс. новых школьных автобусов и машин "скорой"

На дополнительную доставку транспорта в 2019 году направили 10 млрд рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство России распределило между регионами более 1,55 тыс. новых автомобилей скорой медицинской помощи и более 2,45 тыс. школьных автобусов. Как сообщает официальный сайт кабмина, поставщиками этой техники станут крупнейшие российские автопроизводители - ГАЗ, УАЗ, "Форд Соллерс Елабуга", ПАЗ и КАВЗ.

В правительстве напомнили, что ранее было выделено 10 млрд рублей для дополнительной поставки в 2019 году в регионы новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства: 5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи и 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов.

Теги
Россия
Ураган "Дориан"
Reuters: категория урагана "Дориан" вновь выросла до третьей
Скорость ветра достигает 51 м/с
Читать полностью