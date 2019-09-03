Кабмин РФ распределил между регионами 4 тыс. новых школьных автобусов и машин "скорой"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство России распределило между регионами более 1,55 тыс. новых автомобилей скорой медицинской помощи и более 2,45 тыс. школьных автобусов. Как сообщает официальный сайт кабмина, поставщиками этой техники станут крупнейшие российские автопроизводители - ГАЗ, УАЗ, "Форд Соллерс Елабуга", ПАЗ и КАВЗ.

В правительстве напомнили, что ранее было выделено 10 млрд рублей для дополнительной поставки в 2019 году в регионы новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства: 5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи и 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов.