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Земля с воинских захоронений Калининграда доставлена в Москву в ходе акции "Горсть Памяти"

Земля была доставлена к месту будущего музея "Дорога памяти", который расположится на территории парка "Патриот"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Горсти земли со 172 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны в Калининградской области доставлены к месту будущего музея "Дорога памяти" на территории парка "Патриот" в Москве в рамках всероссийской акции "Горсть Памяти". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Западного военного округа.

"В ходе церемоний, в которых приняли участие фронтовики, жители региона, студенты и юнармейцы, почетные караулы переложили горсть земли с воинских захоронений в солдатские кисеты времен войны. Земля была доставлена к месту будущего музея "Дорога памяти", который расположится на территории парка "Патриот", - говорится в сообщении.

В музее будут также размещены фотографии, послужные списки и перечень наград всех участников Великой Отечественной войны, оцифровка данных на которых проходит в настоящее время в военных комиссариатах.

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