Центры образования по дизайну и робототехнике открылись в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Новые центры дополнительного образования по направлениям моды и дизайна, а также робототехники и мехатроники открылись в Санкт-Петербурге. Их воспитанники смогут проходить подготовку по стандартам WorldSkills, сообщила во вторник журналистам председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

"Мы сегодня открываем на базе колледжа петербургской моды специализированный центр компетенций. Это комплекс, на котором могут полностью изготавливаться халаты, школьная форма, блузы - здесь используются технологии, которые сегодня востребованы на самом современном предприятии. Самый главный посыл - что наши студенты, они конкурентоспособны и готовы работать на самом новом оборудовании на любом предприятии города", - рассказала Воробьева во время посещения учебного заведения.

Как отмечают в пресс-службе комитета, в Академии моды и дизайна организовано полноценное современное швейное производство с лабораториями печати на ткани, компьютерной графики, лазерной обработки изделий, мастерской автоматизированного изготовления одежды и экспериментальным цехом. Учебная фабрика готова выполнять заказы, и уже заинтересовала крупных работодателей, добавили в комитете.

"Для легкой промышленности необходимо выпускать специалистов высокого класса. Мы включили сюда элементы компетенций WorldSkills, для нас тоже это важно, потому что мы активные участники этого движения, в 2022 году Санкт-Петербург будет принимать EuroSkills", - отметила Воробьева.

Кроме того, в петербургском Малоохтинском колледже организовали центр "Отраслевые инженерные технологии". Здесь будет проходить подготовка кадров по перспективным высокотехнологичным рабочим специальностям, связанным с робототехникой, мехатроникой, аддитивными технологиями и другими современными направлениями.

"Материально-техническая база позволит обеспечить стажировки специалистов предприятий, вести опережающее обучение взрослого населения, тренировку команд к чемпионатам WorldSkills. Особое внимание будет уделяться профориентационной работе со школьниками с целью повышения престижа рабочих профессий", - сказали в пресс-службе комитета по образованию.