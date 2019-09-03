В Ессентуках отремонтируют фонтан у Николаевских ванн

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Фонтан у Николаевских ванн отремонтируют на средства курортного сбора в Ессентуках (Ставропольский край), сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации.

"Сегодня главный объект - фонтан у Николаевских ванн. Именно его реконструкция и возвращение скульптуры "Мальчик" на свое историческое место - одна из главных задач проекта. Рабочая бригада приступила к очистке от старой шпатлевки, подготовке чаши к гранитной выкладке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, помимо внешних изменений, усовершенствуют и внутреннее содержание водного сооружения. "8 кубов воды будет циркулировать в замкнутом режиме, а 6 светильников создавать разноцветные струи. Почти 5 млн рублей будет потрачено на восстановление давно утраченного памятника регионального значения. В начале октября объект планируется сдать", - отмечается в сообщении.

Горадминистрация отмечает, что ремонт фонтана включен в проект благоустройства Курортного парка. В парке проводят укладку рулонных газонов, высадку клумб, обустраивают дорожки, устанавливают разноформатные мачты освещения, урны, скамейки.

"Работы в Курортном парке еще очень много, поэтому масштабное благоустройство займет несколько лет. Но, благодаря поэтапному освоению "курортных" средств, ессентукский лечебный парк станет не только прогулочной, но и современной комфортной, безопасной зоной", - говорится в сообщении.

На Ставрополье с мая 2018 года введен курортный сбор в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. В 2018 году в регионе собрали 185 млн рублей курортного сбора. Общая сумма курортного сбора в крае в 2019 году может превысить 260 млн рублей.