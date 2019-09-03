В Санкт-Петербурге создадут единую социальную справочную службу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Единый трехзначный номер для справочной социальной службы введут в Санкт-Петербурге до конца 2019 года. Это избавит жителей от необходимости обращаться в разные организации за консультациями о мерах социальной поддержки, сообщила во вторник пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе посещения СПб ГКУ "Городской информационно-расчетный центр" предложил наладить взаимодействие с федеральными структурами и создать единую социальную справочную службу на базе диспетчерского центра информационно-справочной службы", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, единый номер, по которому человек сможет уточнить информацию о льготах, которые ему положены, заработает до конца года. Сейчас различные органы исполнительной власти города, государственные фонды и общественные организации в сфере социальной защиты имеют самостоятельные информационно-справочные службы.

"Каждая такая служба информирует жителей Санкт-Петербурга по отдельным вопросам своих компетенций, из-за чего горожанам приходится держать в памяти множество телефонов и адресов интернет-сайтов. Чтобы получить те или иные меры социальной поддержки, петербуржцам приходится тратить много времени на звонки и ожидание ответа операторов", - пояснили в администрации.

По словам Беглова, создание единого социального номера Санкт-Петербурга позволит предоставлять информацию о социальных льготах по принципу "одного звонка". Оператор будет консультировать людей и при необходимости перенаправлять звонки на других специалистов или учреждения.