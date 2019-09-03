Школе в Орске Оренбургской области присвоили имя Героя России Александра Прохоренко

ОРЕНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Школа № 43 города Орска в Оренбургской области получила имя Героя России Александра Прохоренко, погибшего в Сирии. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Орска.

"Школе № 43 присвоено имя Героя России Александра Прохоренко. Инициатива принадлежит городскому Совету отцов. Депутаты Орского городского Совета поддержали это предложение своим официальным решением", - сказали в пресс-службе.

Мемориальную доску, свидетельствующую о присвоении школе имени Александра Прохоренко, разместили на здании учебного учреждения. В торжественной церемонии открытия приняли участие воспитанники кадетских классов. В числе почетных гостей были родители Героя - Александр и Наталья Прохоренко, сообщается на сайте администрации. Они поблагодарили всех за то, что память о сыне жива.

Александр Прохоренко погиб при выполнении задачи по наведению российских самолетов на позиции боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в районе сирийской Пальмиры. Попав в окружение, офицер вызвал огонь на себя. Ему было посмертно присвоено звание Героя России, имя офицера навечно занесено в списки Смоленской военной академии войсковой ПВО. Он похоронен в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области.

Памятники Александру Прохоренко установлены в Смоленске (в 2016 году), Оренбурге (2017) и Вальи-Сотто (Италия, 2017).