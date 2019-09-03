Суд в Пензе отказал в иске фонду-иноагенту, оспаривавшему штраф в 300 тыс. рублей

ПЕНЗА, 3 сентября. /ТАСС/. Пензенский областной суд во вторник отказался удовлетворить иск признанного иноагентом благотворительного фонда "Гражданский союз", который оспаривал наложенный на него штраф в сумме 300 тыс. рублей. Об этом говорится в определении суда, которое зачитал судья Павел Попов.

Один из крупнейших в Пензенской области благотворительных фондов - "Гражданский союз" - был внесен в перечень организаций, выполняющих функции иностранного агента по итогам проверки управления Минюста по Пензенской области. В июле Ленинский районный суд оштрафовал фонд на 300 тыс. рублей за нарушение закона об НКО. Средства для уплаты штрафа организация собрала через краудфандинг.

"Решение Ленинского районного суда оставить без изменения, жалобу защитника фонда "Гражданский союз" без удовлетворения", - сказал судья.

Причиной включения фонда в реестр НКО-иноагентов стало получение организацией финансирования из-за рубежа, в частности, от южноафриканского Global Fund for Community Foundations. К политической деятельности фонда Минюст отнес проведение публичных дебатов, дискуссий, выступлений, распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, публичные обращения к государственным органам, формирование общественно-политических взглядов и убеждений.

Согласно информации на сайте организации, фонд "Гражданский союз" был создан в 2002 году, его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив в Пензенской области. Фонд распределяет в год до 20 млн рублей на поддержку НКО, учреждений культуры и спорта, пожилых людей, пострадавших в детстве от фашизма.