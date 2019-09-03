15 лет памяти. В Беслане вспоминали погибших при теракте в школе в 2004 году

БЕСЛАН, 3 сентября. /ТАСС/. Траурные мероприятия в память жертв теракта в школе № 1 города Беслан завершились в мемориальном комплексе "Город Ангелов". Там похоронены дети, их родители, учителя, сотрудники спецслужб - всего 334 человека, которых вспомнили поименно.

С 1 сентября в школе, где в 2004 году террористы удерживали более 1,2 тыс. заложников без еды и воды, звучала траурная музыка. Родственники погибших оплакивали близких у фотографий на стене в спортзале. В его центре установлен деревянный крест, а по всему периметру лежат цветы, венки, мягкие игрушки, письма от неравнодушных людей со всего мира.

"Здесь случилась одна из самых страшных и бесчеловечных трагедий, которая потрясла всех. Даже сейчас, спустя 15 лет, замирает сердце, когда вспоминаешь, сколько невинных людей, сколько детей погибло в стенах этой школы. Такие трагедии не должны повторяться нигде на земле, и мы приложим все усилия, чтобы больше никто не посмел нарушить мир и счастливое детство наших детей", - цитирует пресс-слжба слова министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.

Вспомнить поименно

Утром в 8:00 мск в школе прошла божественная литургия. После этого традиционно прозвучало стихотворение на осетинском языке "Великая скорбь Осетии", написанное после теракта народным поэтом Шамилем Джигкаевым.

В 13:05 мск раздались два удара колокола как символ двух первых взрывов в спортзале, в небо выпустили 334 белых воздушных шара - по числу жертв теракта.

После этого все с портретами погибших, цветами направились к мемориальному кладбищу "Город ангелов". Среди них был и ветеран спецподразделения "Альфа", полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников. В момент захвата школы он находился в Чечне и первым из "Альфы" прилетел на место трагедии, создавал оперативный штаб.

В траурных мероприятиях принимал участие глава Северной Осетии Вячеслав Битаров; бывший руководитель республики, сенатор Таймураз Мамсуров, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, бывшие заложники, их родственники, участники штурма школы, депутаты Госдумы.

На кладбище под звуки метронома в алфавитном порядке перечислили имена всех погибших. После этого школьники снова выпустили в небо 334 белых шара.

Цветы и венки возложили к монументу "Древо скорби" и памятнику погибшим сотрудникам МЧС, спецподразделений "Альфа" и "Вымпел". Вечером из "Города ангелов" будут запускать светящиеся бумажные фонарики.

"3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. 15 лет назад произошел чудовищный теракт против неприкосновенного, самого святого - детей и женщин. Мы склоняем головы в память о жертвах бесланской трагедии, других страшных террористических атак. Такое никогда не должно повториться. Помним... Скорбим...", - пишет на своей странице в Instagram глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

"Приезжать в Беслан, пока живу"

Участие в траурных мероприятиях в Беслане Ирина Захарова принимает в первый раз. В 2015 году она потеряла единственную дочь в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. С тех пор трагедию бесланских матерей она начала воспринимать как свою личную.

"Я работаю директором школы № 44 в Санкт-Петербурге, каждый год мы с детьми возлагали цветы к памятнику детям Беслана в городе. А после гибели моей дочери эта трагедия стала и моей. Я пережила то, что пережили матери Беслана, и с этой болью живем до сих пор, это нас объединило. И я теперь поняла, что каждый год буду сюда приезжать, пока живу", - сказала она корр. ТАСС.

Ирина возложила букет красных гвоздик к памятнику "Древо скорби" в мемориальном кладбище от своего имени и от имени благотворительного фонда "Рейс 9268", созданного по инициативе и силами родственников погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом.

Именно в Беслане у пострадавших при терактах в разные годы в России возникла идея объединения в общероссийскую ассоциацию жертв террористического акта. Вместе они будут выступать с предложением о разработке и принятии законопроекта "О статусе жертв террористических актов".

Скорбь всей страны

Траурные мероприятия в память погибших в школе Беслана проходили по всей стране и за рубежом. В Москве в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, который является Аланским подворьем, состоялась панихида по жертвам теракта. Цветы возложили к памятнику жертвам теракта, установленному на площади перед храмом.

"Сентябрь 2004 года разделил жизнь Северной Осетии на "до" и "после". Теперь каждое начало учебного года - это тяжелые воспоминания о страшных днях, погубивших сотни жизней. Ровно 15 лет назад наша Республика столкнулась с чудовищным терактом, который никогда не сотрется из памяти. Каждый год мы вновь переживаем те дни, видим лица детей, которым не суждено было стать взрослыми и окровавленных спецназовцев, выносивших пострадавших из школы. Мы обязаны помнить каждого, где бы ни находились", - сказал полномочный представитель Северной Осетии при президенте РФ Борис Джанаев.

В траурных мероприятиях в Москве участвовали и сотрудники югоосетинской дипломатической миссии во главе с посолом Южной Осетии в России Знауром Гассиевым.

Цветы возложили и к памятнику жертвам бесланской трагедии в селении Коста Хетагурова (Лаба) в Карачаево-Черкесии. "Сотни жителей во главе с руководителем республики Рашидом Темрезовым пришли выразить соболезнования и сказать слова поддержки скорбящей Осетии", - пишет в Facebook министр по делам национальных отношений республики Аслан Цуциев.

Память погибших почтили и в Турции, в осетинских селах Боялык, Пойразлы и Карабаджак. В Пойразлы траурные мероприятия прошли возле установленной в 2017 году творческой лабораторией "Портал" из Северной Осетии скульптурной композиции. В центре находится живой родник, проход к которому невозможен из-за железных конструкций.

Теракт в школе Беслана

Первого сентября 2004 года отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане, в это время там проходила праздничная линейка в честь Дня знаний. Террористы захватили более 1 тыс. человек, в том числе малолетних детей, и три дня удерживали заложников в школьном спортзале без еды и воды. Операция по освобождению началась 3 сентября. Погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров.