WP: Трамп предложил Пенсу остановиться в своем гольф-курорте в Ирландии

ТАСС, 3 сентября. Дональд Трамп предложил вице-президенту США Майклу Пенсу и сопровождающей его делегации остановиться во время визита в Ирландию в отеле с полем для гольфа, принадлежащем американскому лидеру. Об этом во вторник сообщила газета The Washigton Post.

Руководитель аппарата вице-президента Марк Шорт заявил, что Трамп лишь посоветовал, а не настоял на выборе своего гольф-отеля в качестве места проживания американской делегации. Гостиница Trump International Golf Links & Hotel находится в городке Дунбег, расположенном примерно в 240 км от Дублина, в связи с чем вице-президенту приходится добираться до столицы Ирландии для встреч с руководством страны на воздушном транспорте.

Шорт сказал журналистам, что этот гольф-курорт был единственной гостиницей в Дунбеге, способной вместить такую большую делегацию. По словам Шорта, Дунбег был выбран в качестве места проживания Пенса и сопровождающих его лиц в том числе потому, что в этом городке жили предки президента США, иммигрировавшие в Америку из Ирландии.

На вопрос журналистов, почему Пенс не остановился в Дублине, его помощник заявил, что доступных для бронирования отелей в ирландской столице не оказалось, поскольку сроки поездки американского вице-президента в Европу неожиданно пришлось перенести на более ранние даты. Это произошло потому, что Трамп отменил свой визит в Польшу из-за надвигающегося на Соединенные Штаты урагана "Дориан", и Пенсу пришлось вместо него ехать в Варшаву на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Помощник вице-президента пояснил, что дополнительным аргументом в пользу выбора этого отеля для проживания Пенса и делегации было то, что сам Трамп останавливался в нем после вступления в должность президента, так что сотрудникам Секретной службы, охраняющей американского лидера и членов его администрации, этот объект уже знаком.

Решение вице-президента остановиться в отеле, принадлежащем Трампу, вызвало много критики. Представители Демократической партии США обвинили республиканца Пенса в том, что он обогащает Трампа за государственный счет. Согласно финансовой отчетности, гольф-курорт в Дунбеге терпел убытки в размере более $1 млн в год в период с 2014 по 2017 г. 2018 год отель завершил с прибылью. Данных о его финансовых показателях в 2019-м еще нет.