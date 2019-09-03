Полиция попросила продлить сроки расследования дела о покушении на президента Бразилии

ТАСС, 3 сентября. Федеральная полиция Бразилии попросила суд предоставить ей дополнительные 90 дней для того, чтобы завершить расследование дела о покушении на президента Жаира Болсонару. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

В начале сентября 2018 года Болсонару, который в тот момент был кандидатом на пост главы государства, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего безработного Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Он заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которые "полиция не поймет", и периодически говорил, что это было сделано "по воле Бога".

По факту покушения было возбуждено два уголовных дела. По итогам первого расследования суд признал Биспу ди Оливейру невменяемым. Согласно обнародованному в мае вердикту, обвиняемый страдает стойким психическим расстройством и "в результате этой патологии не был в состоянии в полной мере осознать незаконность своих действий в момент их совершения". После вступления этого решения в законную силу Биспу ди Оливейра был направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.

В рамках второго уголовного дела следователи пытаются выяснить, не было ли нападение на Болсонару совершено в интересах третьих лиц. Соответствующие подозрения связаны с тем, что следствию так и не удалось установить, кто оплачивал услуги дорогостоящих адвокатов для безработного обвиняемого. Как уточняет Globo, сейчас представители федеральной полиции просят о продлении срока расследования именно для того, чтобы собрать побольше информации о Заноне Жуниоре - одном из защитников Биспу ди Оливейры.

В частности, следователи рассчитывают узнать, кто нанял этого адвоката для обвиняемого и с какой целью. В свою очередь, коллегия адвокатов Бразилии обратилась в суд с требованием запретить полиции проводить расследование в отношении юриста, так как это может расцениваться как вмешательство в его профессиональную деятельность.