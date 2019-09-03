Walmart сократит продажу боеприпасов

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Американская торговая сеть Walmart прекратит продажу боеприпасов, которые могут быть использованы для нападения на людей. Об этом говорится в заявлении руководства Walmart, размещенном во вторник на информационном сайте торговой сети.

"После того, как мы распродадим имеющиеся в нашем распоряжении запасы, мы прекратим продажу боеприпасов для короткоствольных ружей калибра 223 (0,224 дюйма - прим. ТАСС) и 5,56 мм, которые, хоть и используются обычно для охотничьих ружей, могут быть применены в магазинах повышенной емкости для боевого оружия", - говорится в заявлении.

Помимо этого, руководство Walmart ограничит продажу боеприпасов для короткоствольного оружия, а также откажется от продажи этого типа стрелкового оружия в штате Аляска. Газета The New York Times отмечает, что этот штат был последним, в котором Walmart сохранял возможность приобретения короткоствольного оружия для личного пользования.

В заявлении руководства торговой сети уточняется, что на такой шаг в компании пошли после трагедии со стрельбой в одном из магазинов сети в штате Техас. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.