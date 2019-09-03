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Скворцова сообщила, что более 80% медпомощи в России оплачивает государство

Министр здравоохранения также отметила, что активно развивается программа государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Доля оплачиваемой государством медицинской помощи в России превышает 80%, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник на сайте издания.

"Объем платной помощи составляет сейчас 19 с чем-то процентов. В абсолютных величинах, в деньгах, это несколько увеличилось, а доля - нет. Более 80% объема всей медицинской помощи оплачивает государство", - сказала глава Минздрава.

По словам Скворцовой, активно развивается программа государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. "Кстати, рост объема платной помощи еще 10 лет назад был по 25% в год. А сейчас - восемь", - добавила она.

Министр здравоохранения уточнила, что россияне за год наносят 1,2 млрд бесплатных визитов в поликлиники. "Из них 34% - это профилактические осмотры и диспансеризация", - отметила Скворцова.

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