Участники IP Академии обсудят защиту интеллектуальных прав на никнеймы и аватары

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Участники образовательной конференции по интеллектуальной собственности IP Академии обсудят защиту интеллектуальных прав на никнеймы и аватары в социальных сетях. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник рассказали организаторы форума, который пройдет в Технопарке инновационного центра "Сколково" 18-20 сентября.

Дискуссия "Большие данные vs интеллектуальная собственность" будет посвящена защите больших данных (Big Data) - одному из самых интересных нематериальных активов, появившихся в цифровую эпоху.

"В ближайшее время получить правовую охрану в качестве объектов интеллектуальной собственности могут никнеймы, аватарки, геймплеи и, разумеется, все, что связано с большими данными. Эти объекты уже сейчас активно коммерциализируются в качестве нематериальных активов", - рассказал модератор сессии, советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш.

Участники панели "Новые объекты цифровой среды и медийного пространства vs классики интеллектуальной собственности" обсудят трансформацию рынка в связи с появлением множества принципиально новых объектов, включая доменные имена, аккаунты в соцсетях, разнообразные массивы данных, связанных с пользовательским поведением в сети.

"Существенная проблема - ослабление имущественных прав в цифровой среде, - считает главный юрист по интеллектуальной собственности ООО "УК "РОСНАНО" Виталий Калятин. - Зачастую как пользователь определенного результата интеллектуальной деятельности, так и собственник соответствующего материального носителя оказываются практически беззащитными перед обладателем исключительного права. Эти и многие другие проблемы весьма непросты, однако законодательство развивается, реагируя на них. Мы находимся в начале нового этапа развития законодательства об интеллектуальной собственности, и многое еще предстоит сделать".

Среди заявленных участников конференции - замминистра науки и высшего образования РФ Денис Солодовников, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, директор департамента стран с переходной и развитой экономикой Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Михал Швантнер, председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, другие.

О конференции

IP Академия с 2014 года проходит в инновационном центре "Сколково". Цель конференции - охватить широкий круг актуальных тем в области патентования, авторского права и защиты интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. IP Академия стала правопреемником "Патентной школы Сколково", вобрав в себя ее практики и традиции и расширив спектр обсуждаемых вопросов. Помимо деловых сессий, конференция предусматривает нетворкинг и культурную программу.

Организаторами IP Академии выступают Фонд "Сколково", Центр интеллектуальной собственности "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и международный коммуникационный бренд IPQuorum.